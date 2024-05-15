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В Баку арестован наркоман на «Приусе» с поддельными номерами (фото)

В Баку арестован наркоман на "Приусе" с поддельными номерами (фото)

Задержан водитель, пытавшийся уклониться от административной ответственности в состоянии наркотического опьянения.

Информацию об этом распространило Управление Государственной дорожной полиции города Баку.

Сообщается, что водитель автомобиля марки Toyota с номерным знаком 99-LY-942 Гулиев Багыш Тапдыг оглу, пытавшийся уклониться от административной ответственности путем фальсификации государственного номерного знака, задержан сотрудниками дорожной полиции.

При проверке документов действия водителя вызвали подозрения, поэтому ему пришлось пройти медицинское освидетельствование. В ходе экспертизы было установлено, что Б.Гулиев принимал наркотики.

На водителя был составлен административный протокол и направлен в суд для рассмотрения. Решением суда Б.Гулиев был лишен водительских прав на 9 месяцев и арестован в административном порядке на 20 суток.

В Баку арестован наркоман на "Приусе" с поддельными номерами (фото)

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