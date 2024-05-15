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Восстание в Новой Каледонии: Макрон планирует ввести режим ЧП

Восстание в Новой Каледонии: Макрон планирует ввести режим ЧП

Режим чрезвычайного положения будет введен на территории Новой Каледонии (заморская территория Франции в Тихом океане) из-за продолжающихся несколько дней восстания. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент Французской Республики провел заседание Совета национальной обороны и безопасности, посвященное ситуации в Новой Каледонии, – говорится в сообщении. – Он попросил включить указ о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии в повестку дня заседания Совета министров, запланированного на 16:30 (18:30 по Баку)».

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