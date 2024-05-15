Фицо находится в опасном для жизни состоянии (обновлено, видео) |
Путин объяснил отстранение Шойгу от должности министра обороны |
Армения налаживает военное сотрудничество со Словакией на фоне закупок Азербайджаном гаубиц Zuzana |
В Ходжалы прощаются с российскими миротворцами (фото) |
В Азербайджане могут увеличить количество классов в русском секторе |
Один из главных «ястребов» Евросоюза сделал неожиданное заявление по Украине: «Мы должны быть реалистами» |
Яшар Алиев написал Гутерришу о лживых заявлениях французов на заседании Совбеза ООН |
Ночное экстренное заседание у Эрдогана: прокуратура Анкары перешла к расследованию |
Главы МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии прилетели в Тбилиси поддержать протестующих |
Главное Общество

В Баку начинается ремонт на пересечении проспекта Бабека и улицы Микаила Алиева

В Баку начинается ремонт на пересечении проспекта Бабека и улицы Микаила Алиева

С 09:00 16 мая в Баку на пересечении проспекта Бабека и улицы Микаила Алиева начнутся ремонтные работы.

Информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

«Водителей просят с пониманием относиться к проводимым работам, соблюдать осторожность при движении на указанном участке в период ремонта, соблюдать требования временных знаков дорожного движения, которые будут размещены в зоне ремонта.

Приносим извинения гражданам за временные неудобства», – говорится в информации.

Теги:
Из этой рубрики
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела более 100 обращений
Общество

Комиссия по вопросам помилования рассмотрела более 100 обращений

2024/05/15, 18:01
Экс-глава Пенитенциарной службы Нахчывана недоволен приговором
Общество

Экс-глава Пенитенциарной службы Нахчывана недоволен приговором

2024/05/15, 17:29
В Баку арестован наркоман на "Приусе" с поддельными номерами (фото)
Общество

В Баку арестован наркоман на «Приусе» с поддельными номерами (фото)

2024/05/15, 16:27
В Азербайджане займутся контролем качества медицинских учреждений
Общество

В Азербайджане займутся контролем качества медицинских учреждений

2024/05/15, 16:14
В Баку начинается ремонт на пересечении проспекта Бабека и улицы Микаила Алиева
Общество

В Баку начинается ремонт на пересечении проспекта Бабека и улицы Микаила Алиева

2024/05/15, 16:07
Из Сирии репатриированы восемь граждан Азербайджана
Общество

Из Сирии репатриированы восемь граждан Азербайджана

2024/05/15, 13:53
В Азербайджане могут увеличить количество классов в русском секторе
Общество

В Азербайджане могут увеличить количество классов в русском секторе

2024/05/15, 13:45
ИВ Баку снова не разрешила митинг Нацсовета
Общество

ИВ Баку снова не разрешила митинг Нацсовета

2024/05/15, 12:56
Азербайджан экстрадировал в Узбекистан обвиняемых в мошенничестве
Общество

Азербайджан экстрадировал в Узбекистан обвиняемых в мошенничестве

2024/05/15, 12:15