В Баку начинается ремонт на пересечении проспекта Бабека и улицы Микаила Алиева

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С 09:00 16 мая в Баку на пересечении проспекта Бабека и улицы Микаила Алиева начнутся ремонтные работы.

Информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

«Водителей просят с пониманием относиться к проводимым работам, соблюдать осторожность при движении на указанном участке в период ремонта, соблюдать требования временных знаков дорожного движения, которые будут размещены в зоне ремонта.

Приносим извинения гражданам за временные неудобства», – говорится в информации.