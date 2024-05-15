Начальник Генштаба ВС Азербайджана поблагодарил миротворцев за службу

324 Просмотров

Сегодня в этот знаменательный день хотелось бы напомнить, что более 3-х лет тому назад в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Главнокомандующего Вооружёнными Силами наша страна завершила её полной победой и восстановлением территориальной целостности».

Об этом заявил начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев на церемонии, посвящённой завершению миссии миротворческого контингента РФ, передает АПА.

«С целью пресечения непрекращающихся провокаций незаконных армянских вооружённых формирований против мирного населения и установления полного контроля Азербайджанской Республики над Карабахским экономическим районом в сентябре 2023 года были проведены антитеррористические мероприятия локального характера. В результате этих мероприятий деятельность сепаратистского режима была полностью прекращена, а остатки вооружённых сил Армении и незаконные армянские вооружённые формирования были окончательно выведены с территории страны.

Учитывая сложившуюся обстановку, высшим руководством наших стран было принято решение о досрочном завершении миссии миротворческого контингента Российской Федерации», – сказал он.

Велиев выразил благодарность миротворцам за службу во благо мира и стабильности в Карабахском экономическом районе, пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.