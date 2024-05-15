Макрон созывает экстренное заседание на фоне восстания в Новой Каледонии

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Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал в Елисейском дворце заседание совета по обороне республики в связи с массовыми протестами в Новой Каледонии (заморская территория Франции в Тихом океане). Об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на Елисейский дворец.

В связи с заседанием совета по обороне было перенесено еженедельное заседание совета министров. Из-за изменений в графике на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Новой Каледонии глава государства также отменил поездку в коммуну Фекан, где должен был присутствовать на открытии морского парка ветряных генераторов. После этого, 16 мая у него запланирован визит на атомную электростанцию «Фламанвиль», где с задержкой в 12 лет было завершено строительство нового атомного реактора EPR.