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Главное Общество

Азербайджан экстрадировал в Узбекистан обвиняемых в мошенничестве

Азербайджан экстрадировал в Узбекистан обвиняемых в мошенничестве

Двое обвиняемых в мошенничестве переданы Узбекистану.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Успешно продолжается сотрудничество с Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан в сфере борьбы с преступностью. Ходатайства Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан о привлечении к уголовной ответственности Калдарара Арсена Васильевича, гражданина Украины, 1992 года рождения, и Каюмова Абдурахмона Абдувалиевича, гражданина Республики Узбекистан, 1980 года рождения, удовлетворены Генеральная прокуратура Азербайджана.

В феврале текущего года в Азербайджане были выявлены и задержаны лица, объявленные в межгосударственный розыск по обвинению в совершении мошенничества в Узбекистане, в отношении них приняты меры пресечения.

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