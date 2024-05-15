В Чехии заявили, что КНР и Турция могли бы стать посредниками в Украине

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Экс-президент Чехии Милош Земан считает, что посредниками в переговорах о мирном урегулировании конфликта в Украине могли бы выступить Китай или Турция.

«Необходимо [для начала переговоров] найти посредника, который пользовался бы хотя бы минимальным доверием обеих сторон [конфликта], – сказал Земан в интервью, опубликованном новостным порталом blesk.cz. – Речь идет, возможно, о Китае, возможно, о Турции. Это уже дело скрытых [от общественности] дипломатических переговоров, на которых должна быть подготовлена почва для мирных переговоров [между РФ и Украиной]».

По словам Земана, прежде всего необходимо достичь соглашения о перемирии. Оно сохранит «тысячи человеческих жизней с обеих сторон». Экс-президент Чехии также полагает, что существует «риск украинского поражения», которого он бы «не желал».

«Украина прежде всего заслуживает мир, достойный мир, а не капитуляцию», – сказал он.