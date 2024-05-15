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Один из главных «ястребов» Евросоюза сделал неожиданное заявление по Украине: «Мы должны быть реалистами»

Один из главных «ястребов» Евросоюза сделал неожиданное заявление по Украине: «Мы должны быть реалистами»

Президент Чехии Петр Павел призвал к завершению боевых действий в Украине и началу переговоров о послевоенном устройстве.

Его слова приводит британский телеканал Sky News.

Он счел «наивным» предположение о том, что Украина в ближайшем будущем сможет вернуть утраченные территории, призвав быть реалистами.

«Мы должны быть реалистами», — сказал он.

С точки зрения Павела, стороны конфликта в ходе переговоров должны достичь компромисса, «но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения».

Павел также выразил мнение, что НАТО не может разместить свой контингент в Украине, поскольку это бы привело к конфликту России и Североатлантического альянса. Поставки оружия Киеву осуществляются так, чтобы избежать эскалации, уточнил президент Чехии.

Украина, по его словам, может претендовать на вступление в НАТО после завершения боевых действий, однако для начала нужно урегулировать конфликт и восстановить мир в регионе.

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