Яшар Алиев написал Гутерришу о лживым заявлениях французов на заседании Совбеза ООН

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Заявления представителей Франции по поводу отношений между Азербайджаном и Арменией на заседании Совета Безопасности ООН 19 апреля 2024 года являются необоснованными и вводящими в заблуждение.

Об этом говорится в письме постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, передает Report.

В письме отмечается, что комментарии французских представителей прозвучали в тот день, когда страны достигли значительного прогресса в делимитации границ.

Яшар Алиев отметил, что генеральный секретарь приветствовал договоренности от 19 апреля между государственными комиссиями по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и призвал продолжить работу над оставшимися участками и решить все двусторонние вопросы для полной нормализации отношений.

«Вместо того, чтобы тратить время на введение международного сообщества в заблуждение относительно ситуации и процессов на Южном Кавказе, Франция должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность в регионе и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Азербайджан привержен и полон решимости продолжать свои усилия по устранению разрушительных последствий войны, содействию предотвращению конфликтов, продвижению процесса нормализации, ориентированного на конкретные результаты, и построению устойчивого мира в регионе», – говорится в письме постоянного представителя Азербайджана при ООН.