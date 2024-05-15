Исторический день: российские миротворцы официально покидают Карабах (видео) |
Один из главных «ястребов» Евросоюза сделал неожиданное заявление по Украине: «Мы должны быть реалистами» |
Яшар Алиев написал Гутерришу о лживым заявлениях французов на заседании Совбеза ООН |
Ночное экстренное заседание у Эрдогана: прокуратура Анкары перешла к расследованию |
Главы МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии прилетели в Тбилиси поддержать протестующих |
Российские войска неожиданно сменили тактику наступления в Харьковской области |
Эрдоган созвал экстренное заседание из-за возможной угрозы переворота |
Путин назвал шокирующее число введенных против России санкций |
Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные отошли в районах Волчанска и Лукьянцев |
Главное Политика

МИД РФ: «Деятельность ЕС приобретает все более антиазербайджанский характер»

МИД РФ: "Деятельность ЕС приобретает все более антиазербайджанский характер"

Наблюдательная миссия ЕС в Армении уже фактически превратилась в полувоенную западную операцию с подключением стран — членов НАТО и сомнительными целями.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью порталу News.ru.

«Уже как минимум в два раза увеличен штат ее сотрудников, открываются новые опорные пункты. Совсем недавно Еревану было навязано соглашение о статусе еэсовского присутствия, предоставляющее ему режим наибольшего благоприятствования и свободу действий на армянской территории.

То, что миссия является инструментом гибридной войны ЕС, подтверждает ее скрытность, неподотчетность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану, ни другим заинтересованным странам и структурам. Миссия ведет откровенно провокационную деятельность, вовсю занимается антироссийской пропагандой, насаждением в армянском обществе ложных представлений о Евросоюзе как «источнике безопасности и процветания» Армении. Более того, деятельность ЕС приобретает все более антиазербайджанский и антииранский характер.

Если говорить о задачах по обеспечению долгосрочной региональной безопасности, стабильности и социально-экономического развития, то им совершенно не соответствуют планы западников по милитаризации региона и расширению там военно-политического влияния ЕС и НАТО. Ключ к процветанию Южного Кавказа — инклюзивный диалог, в частности, в рамках консультативной региональной платформы «3+3», поиск коллективных ответов на возникающие вопросы и противодействие геополитическому диктату внерегиональных сил», – отметил Галузин.

Теги:
Из этой рубрики
В Чехии заявили, что КНР и Турция могли бы стать посредниками в Украине
Политика

В Чехии заявили, что КНР и Турция могли бы стать посредниками в Украине

2024/05/15, 11:37
Европейские выборы: почему украинский вопрос становится ключевым для избирательного успеха?
Политика

Европейские выборы: почему украинский вопрос становится ключевым для избирательного успеха?

2024/05/15, 11:28
Яшар Алиев написал Гутерришу о лживым заявлениях французов на заседании Совбеза ООН
Политика

Яшар Алиев написал Гутерришу о лживым заявлениях французов на заседании Совбеза ООН

2024/05/15, 10:54
Госдеп США предостерег Китай перед визитом Путина
Политика

Госдеп США предостерег Китай перед визитом Путина

2024/05/15, 10:10
Пишем – Баграт, держим в уме – Гарегин II
Политика

Пишем – Баграт, держим в уме – Гарегин II

2024/05/15, 10:00
МИД РФ: "Деятельность ЕС приобретает все более антиазербайджанский характер"
Политика

МИД РФ: «Деятельность ЕС приобретает все более антиазербайджанский характер»

2024/05/15, 09:01
Шансы Китая на статус геополитического лидера на постсоветском пространстве
Политика

Шансы Китая на статус геополитического лидера на постсоветском пространстве

2024/05/15, 08:26
Зурабишвили возглавит на грядущих выборах проевропейский фронт Грузии
Политика

Зурабишвили возглавит на грядущих выборах проевропейский фронт Грузии

2024/05/15, 00:41
Макрон намекнул Зеленскому на необходимость диалога с Россией
Политика

Макрон намекнул Зеленскому на необходимость диалога с Россией

2024/05/14, 20:37