МИД РФ: «Деятельность ЕС приобретает все более антиазербайджанский характер»

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Наблюдательная миссия ЕС в Армении уже фактически превратилась в полувоенную западную операцию с подключением стран — членов НАТО и сомнительными целями.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью порталу News.ru.

«Уже как минимум в два раза увеличен штат ее сотрудников, открываются новые опорные пункты. Совсем недавно Еревану было навязано соглашение о статусе еэсовского присутствия, предоставляющее ему режим наибольшего благоприятствования и свободу действий на армянской территории.

То, что миссия является инструментом гибридной войны ЕС, подтверждает ее скрытность, неподотчетность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану, ни другим заинтересованным странам и структурам. Миссия ведет откровенно провокационную деятельность, вовсю занимается антироссийской пропагандой, насаждением в армянском обществе ложных представлений о Евросоюзе как «источнике безопасности и процветания» Армении. Более того, деятельность ЕС приобретает все более антиазербайджанский и антииранский характер.

Если говорить о задачах по обеспечению долгосрочной региональной безопасности, стабильности и социально-экономического развития, то им совершенно не соответствуют планы западников по милитаризации региона и расширению там военно-политического влияния ЕС и НАТО. Ключ к процветанию Южного Кавказа — инклюзивный диалог, в частности, в рамках консультативной региональной платформы «3+3», поиск коллективных ответов на возникающие вопросы и противодействие геополитическому диктату внерегиональных сил», – отметил Галузин.