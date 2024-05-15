Зурабишвили возглавит на грядущих выборах проевропейский фронт Грузии

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Население Грузии уже прошло много испытаний и оказало большое сопротивление. Это очень мирная демонстрация. У нас грядут выборы, и я буду лидером проевропейского фронта на этих выборах, которые станут своего рода референдумом.

Об этом в эфире американского CNN заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Я буду делать это не при непосредственном участии в выборах, а как гарант прозападного, проевропейского фронта политических партий и гражданского общества. Что очень важно, так это то, что у нас очень зрелое гражданское общество, очень зрелые молодые люди, которые уже третью неделю проводят демонстрации, не разбив ни одного окна и не сжигая ни одной машины.

И другим странам будет совершенно ясно, насколько зрелым является население Грузии и насколько целеустремленным оно является в поддержании своего европейского пути», – отметила президент Грузии.