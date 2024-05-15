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Собачий интеллект схож с человеческим

Собачий интеллект схож с человеческим

Венгерские ученые из Будапештского университета имени Этвоша Лорана обнаружили необычные сходства в структуре интеллекта людей и собак, которые проявляются в виде возрастных изменений. Исследование опубликовано в научном журнале GeroScience.

Результаты показали, что собаки обладают ключевым компонентом интеллекта, известным как общий когнитивный фактор, или «фактор G», напоминающий аналогичный параметр у человека.

G-фактор представляет собой основной интеллект, который влияет на общие умственные способности человека при выполнении различных задач. Эта концепция основана на наблюдении, что люди, которые хорошо справляются с одним типом мыслительных задач, как правило, хорошо справляются и с другими, что предполагает существование общей базовой интеллектуальной способности.

В исследовании приняли участие 129 собак различных пород и разного возраста. В основе лежал набор из десяти когнитивных тестов, предназначенных для изучения различных аспектов собачьего интеллекта, включая ассоциативное обучение, память, способность решать проблемы и социальное познание.

Задачи выбрали исходя из их потенциальной значимости для общих когнитивных способностей, наблюдаемых у других видов, включая людей.

Анализ выявил иерархическую структуру мыслительных возможностей собак, в которой конкретные когнитивные способности влияют на более широкие области. Эта структура напоминает иерархическую организацию человеческого интеллекта. У собак идентифицировали две отдельные когнитивные области — индивидуальное решение проблем и ассоциативное обучение, каждая из которых вносит лепту в G-фактор.

Собаки с высоким показателем G-фактора были более предприимчивы и любопытны к неизвестной среде, проявляли повышенный интерес к новым объектам или ситуациям и преуспевали в обучении новым задачам по сравнению со своими собратьями с более низкими показателями.

«Результаты показывают, что когнитивные способности собак скорее взаимосвязаны, чем независимы. Если собака преуспевает в одном когнитивном навыке, она, скорее всего, будет хорошо работать и в других. Подобно людям, собаки обладают так называемым общим когнитивным фактором. Этот всеобъемлющий фактор охватывает и влияет на различные когнитивные способности и во многом напоминает человеческий фактор», — отметила ведущий автор исследования, специалист по этологии Борбала Турчан.

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