Большинство оппозиционных депутатов бойкотирует работу парламента Грузии

Оппозиционные парламентские фракции Единое национальное движение (ЕНД) и Лело в парламенте Грузии объявили бойкот парламентской работе в связи с принятием закона об «иноагентах». Об этом сообщает издание NewsGeorgia.
Член фракции ЕНД Леван Бежашвили заявил, что в режим бойкота переходит большинство оппозиционных депутатов.
«В ближайшее время вместе с представителями и парламентской, и непарламентской оппозиции мы представим общественности окончательный план действий», – сказал он.
Представитель фракции Лело Анна Нацвлишвили заявила, что члены ее фракции не видят смысла продолжать работу в парламенте.
«Будущее Грузии в НАТО и Евросоюзе», – сказала она.