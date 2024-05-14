На Араза Агаларова подали иск на 522 млн

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Дирекция космодрома «Восточный» подала иск на 522 миллиона рублей в Арбитражный суд Москвы к Crocus Group Араза Агаларова. Исковое заявление подано 18 апреля, 3 мая суд принял его к производству. Это следует из данных судебной картотеки, на которые обратил внимание Daily Storm. Заседание по иску назначено на 13 июня.

Что конкретно стало причиной иска — неизвестно. Однако 10 января 2023 года РБК со ссылкой на сайт госзакупок сообщал, что Crocus Group построит за 15,4 миллиарда рублей технический комплекс для сборки и проверки ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный в Амурской области. Дирекция объекта и Crocus Group заключили соглашение в декабре 2022 года, тогда же с компанией Агаларова подписали договор на 907 миллионов рублей на газификацию объектов космодрома. Оба контракта реализуются в рамках программы развития космодромов, они финансируются из федерального бюджета.

В пресс-службе «Роскосмоса» говорили, что выбор генерального подрядчика строительства технического комплекса обусловлен тем, что Crocus Group уже имеет на космодроме Восточный строительные мощности и соответствующие компетенции. Компания строит аэропорт на объекте. В ноябре 2021 года Агаларов в интервью РБК называл создание аэропорта главным проектом компании. В июле 2023 года аэропорт принял первое воздушное судно — вертолет с рекогносцировочной комиссией. Аэропорт позволит принимать составные части ракет-носителей, космические аппараты, разгонные блоки и другие важные грузы для нужд космодрома. Воздушную гавань планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году.