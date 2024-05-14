«Это несерьезно». Кобахидзе высказался о возможных санкциях США

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что разговоры о возможном введении санкций со стороны США являются несерьезными.

«Вообще разговоры о санкциях являются несерьезными. Если мы говорим об улучшении двусторонних отношений, то в таких случаях продвижение таких тем контрпродуктивно», – сказал Кобахидзе на пресс-конференции с грузинскими журналистами.

«Наш призыв к партнерам думать о партнерстве, а не о контрпродуктивных шагах. Это нанесет ущерб в первую очередь их репутации, нам никакого вреда это, конечно, не причинит», – отметил премьер-министр Грузии.