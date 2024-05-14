Куртулмуш допустил перерастание конфликта в Украине в мировую войну

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Конфликт между Россией и Украиной чреват перерастанием в противостояние между РФ и Западом. Турция прилагает усилия для его скорейшего урегулирования, так как он может «поджечь фитиль» мировой войны, сообщил спикер парламента республики Нуман Куртулмуш на встрече с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком.

«К сожалению, это война не только между Россией и Украиной, если она продолжится, то несет потенциал перерастания в войну всего западного мира и РФ. Наличие очень серьезного конфликтного потенциала, который может поджечь фитиль третьей [мировой] войны, угрожает миру во всем мире. Наша основная цель – как можно скорее закончить эту войну и восстановить Украину», – приводит слова Куртулмуша телеканал TV-100.

Спикер парламента отметил, что Россия и Украина являются двумя важными для Турции странами и соседями в Черном море. «Как Турция мы прилагаем большие усилия для скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной, обеспечения территориальной целостности Украины, прочного и честного мира», – сказал Куртулмуш.