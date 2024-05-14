По делу о коррупции в Минобороны России арестовали Мартиросяна (видео)

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Басманный суд арестовал фигуранта по делу о даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову Леву Мартиросяна, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации отправлен в СИЗО. Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Мартиросяна Левы Альбертовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть до 12 июля», — говорится в публикации.

«Кузнецов Ю.В. был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере, за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя», — говорится в сообщении.

Арестованному накануне начальнику управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову вменяется в вину получение взятки на общую сумму 30 млн 500 тыс. руб. от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

По версии следствия, бизнесмен приобрел и оформил на супругу военного чиновника землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом площадью более 1 тыс. кв. м.