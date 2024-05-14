ВВП Азербайджана демонстрирует почти 5-процентный рост |
Макрон намекнул Зеленскому на необходимость диалога с Россией |
Протесты в Тбилиси возобновились с новой силой, есть задержанные (обновлено, видео) |
Член ЕК: Нормализация отношений Баку-Ереван позволит открыть транспортные коммуникации |
Азербайджан получил предложение провести Всемирные военные игры (фото) |
Видные российские ученые заявили о переселении армян на исторические территории Азербайджана |
Сотрудники ГПС задержали на грузинской границе 36 человек (фото) |
Глава ФСБ Бортников о просьбе Пашиняна: Решение принято |
Пашинян: Пора включить соглашения с Азербайджаном в мирный договор и подписать его |
Главное Общество

Бахар Мурадова против исключений в вопросе брачного возраста

Бахар Мурадова против исключений в вопросе брачного возраста

Госкомитет выдвинул предложение относительно брачного возраста. Оно было сформировано в результате различных исследований и опросов.

Об этом сказала председатель Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на традиционном «Семейном фестивале» в преддверии Международного дня семьи.

«Учитывая сегодняшнюю реальную ситуацию, мы предложили не делать исключений касательно брачного возраста, и чтобы он составлял 18 лет. Чтобы это касалось как парней, так и девушек, без каких-либо исключений. Мы предложили, чтобы возраст 17 лет не подпадал под брачный возраст. Общество уже обсуждает это. Думаю, что через определенное время это будет отражено в законопроекте, и в Семейный кодекс в связи с этим будут внесены изменения», – приводит «Тренд» ее слова.

Теги:
Из этой рубрики
Бахар Мурадова против исключений в вопросе брачного возраста
Общество

Бахар Мурадова против исключений в вопросе брачного возраста

2024/05/14, 21:26
Жители столичных районов останутся без газа
Общество

Жители столичных районов останутся без газа

2024/05/14, 19:37
Сотрудники ГПС задержали на грузинской границе 36 человек (фото)
Общество

Сотрудники ГПС задержали на грузинской границе 36 человек (фото)

2024/05/14, 18:42
Шушинцы получили ключи от новых квартир (обновлено, фото, видео)
Общество

Шушинцы получили ключи от новых квартир (обновлено, фото, видео)

2024/05/14, 18:14
Микаил Джаббаров встретился с Алпарсланом Байрактаром
Общество

Микаил Джаббаров встретился с Алпарсланом Байрактаром

2024/05/14, 17:32
Амин Мамедов: Кое-кто лишится должности, а кто-то заплатит крупный штраф (видео)
Общество

Амин Мамедов: Кое-кто лишится должности, а кто-то заплатит крупный штраф (видео)

2024/05/14, 17:24
В Азербайджане начинают штрафовать водителей за загрязнение воздуха
Общество

В Азербайджане начинают штрафовать водителей за загрязнение воздуха

2024/05/14, 16:27
Завтра в Баку снова будет дождь
Общество

Завтра в Баку снова будет дождь

2024/05/14, 13:47
Суд вынес решение по сепаратисту Гукасяну
Общество

Суд вынес решение по сепаратисту Гукасяну

2024/05/14, 13:44