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Сырский заверил Зеленского: Ситуация под контролем

Сырский заверил Зеленского: Ситуация под контролем

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, который сейчас находится в местах ключевых боевых действий. Об этом говорится в вечернем обращение главы украинского государства.

По словам Зеленского, Сырский докладывал о ситуации в Донецкой и Харьковской областях, где сейчас сложнее всего.

«Он (Сырский ) как раз находится в ключевых местах боев – работает с бригадами, на боевых позициях. Пока еще рано делать выводы, но ситуация контролируемая», – подчеркнул президент.

Он отметил, что украинские защитники продолжают уничтожать врага, который все еще пытается продвигаться.

Глава государства рассказал, что Украина усилила несколько направлений, в том числе и Харьковское.

Зеленский уточнил, что много воинов из Харькова обороняют Харьковскую область. Президент поблагодарил их за эффективность.

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