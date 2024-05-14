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ВВП Азербайджана демонстрирует почти 5-процентный рост

ВВП Азербайджана демонстрирует почти 5-процентный рост

Валовой внутренний продукт (ВВП) в Азербайджане в январе–апреле текущего года составил 38 млрд 181,9 млн манатов, что на 4,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации Государственного комитета по статистике, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 0,1 процента, а в ненефтегазовом секторе выросла на 7,7 процента.

Сообщается, что 40,3 процента в структуре ВВП пришлось на долю промышленности, 9,5 процента – торговли, а также ремонта транспортных средств, 6,9 процента – транспорта и складского хозяйства, 6,0 процента – строительства, 3,1 процента – сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства, 2,4 процента – туристического размещения и общественного питания, 1,7 процента – информационно-коммуникационного сектора. На долю других отраслей пришлось 20,0 процента. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 10,1 процента ВВП.

ВВП на душу населения составил 3748,1 маната.

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