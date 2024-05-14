Макрон намекнул Зеленскому на необходимость диалога с Россией

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Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский по телефону обсудили детали поставок военной помощи Киеву, сообщили в Елисейском дворце.

«Президент Франции пояснил детали поставок в ближайшие дни и недели для поддержки военных усилий Украины», – говорится в сообщении.

Макрон заверил Зеленского в готовности Парижа и его партнеров оказать Киеву «любую необходимую поддержку».

Президент Франции также подчеркнул, что «любые полезные дипломатические инициативы должны быть предприняты для переговоров, при условии соблюдения международного права и законных интересов Украины».