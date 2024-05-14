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США в ближайшие дни поставят Киеву новое вооружение (видео)

США в ближайшие дни поставят Киеву новое вооружение (видео)

Дополнительная помощь США Украине поступит на поле боя в ближайшие дни, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Киев.

«Запад понимает, что не может терять время на Украине, в ближайшие дни доставит на поле боя намного больше военной помощи, чем сейчас», – заявил Блинкен на встрече со студентами политехнического института в Киеве.

При этом он добавил, что США приближают Украину к НАТО и затем введут ее в альянс.

По его словам, США работают с партнерами над вопросом предоставления Украине дополнительных систем ПВО.

Энтони Блинкен выразил мысль, что победа на поле боя не позволит Украине стать частью России, а победа в войне с коррупцией не позволит Украине стать похожей на Россию.

Коснувшись ситуации с выборами в Украине, глава Госдепа заявил следующее: «Выборы президента Украины пройдут, когда граждане страны сочтут, что нынешние условия позволяют провести голосование».

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