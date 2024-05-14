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Завтра Србазан ждет от своих сторонников «решительного несогласия» с Пашиняном

Завтра Србазан ждет от своих сторонников "решительного несогласия" с Пашиняном

Завтра, в 17:00 у здания Оперы состоится международный экономический форум, на котором также выступит руководитель этого правительства.

Об этом сегодня, 14 мая, заявил во дворе церкви Сурб Анна архиепископ Баграт Србазан, призвав граждан быть в это время там и выразить свое несогласие с политикой властей.

«Завтра мы должны выразить свое мирное, но решительное несогласие Николу Пашиняну, чтобы показать, что они не могут принимать решения за счет нашей жизни и спокойно продолжать жить», – сказал он

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