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Баку и Минск указали на значимость визита Лукашенко в Азербайджан

Баку и Минск указали на значимость визита Лукашенко в Азербайджан

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Игорем Петришенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина Азербайджана.

На встрече была отмечена значимость государственного визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан, выражена уверенность в том, что визит придаст новый импульс укреплению дружеских отношений между двумя странами.

Также подчеркнута важность 14-го заседания азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдет в Минске в июне текущего года.

Выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

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