Член ЕК: Нормализация отношений Баку-Ереван позволит открыть транспортные коммуникации

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Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном очень важна потому, что она способствовала бы открытию региональных транспортных коммуникаций между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Арменией.

Об этом в рамках обсуждения на тему «Роль Южного Кавказа в развитии устойчивых торговых, энергетических и логистических маршрутов» в Ереване 14 мая заявила директор по восточному соседству и институциональному укреплению Генерального директората по вопросам соседства и расширения Еврокомиссии Адриен Кирали.

Обсуждение прошло во время собрания Европейского банка реконструкции и развития.