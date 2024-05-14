Пашинян коснулся будущего Армении в ОДКБ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на Копенгагенском саммите демократии не оставил без внимания и ОДКБ.

Он утверждает, что кризис в отношениях с ОДКБ возник именно с того момента, когда «азербайджанские войска якобы вторглись в Армению», и согласно процедурам ОДКБ, организация и ее государства-члены должны были поддержать Армению в этой ситуации.

«Но даже после формального заявления ОДКБ отказалась предпринимать какие-либо конкретные шаги, и это, собственно, основная причина заморозки нашего участия в ОДКБ на всех уровнях» – клубокомысленно отметил он.

Что касается дальнейшего членства РА в Организации, то это вопрос будущего обсуждения, добавил Пашинян.