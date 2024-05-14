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Российские депутаты утвердили кандидатуры министров

Российские депутаты утвердили кандидатуры министров

Государственная Дума РФ на пленарном заседании 14 мая утвердила кандидатуры министров нового правительства Михаила Мишустина.

Вот утвержденный список новых министров:

Антон Силуанов — министр финансов.
Антон Алиханов — министр промышленности и торговли.
Александр Козлов — министр природных ресурсов.
Михаил Дегтярев — министр спорта.
Максут Шадаев — министр цифрового развития.
Роман Старовойт — министр транспорта.
Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Сергей Цивилев — министр энергетики.
Валерий Фальков — министр науки и высшего образования.
Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ.
Максим Решетников — министр экономического развития.
Михаил Мурашко — министр здраовохранения.
Ольга Любимова — министр культуры.
Оксана Лут — министр сельского хозяйства.
Антон Котяков — министр труда и соцзащиты.

Из 15 министров десять занимали свои посты и в предыдущем правительстве Михаила Мишустина. Впервые портфели получили Алиханов, Дегтярев, Лут, Старовойт и Цивилев.

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