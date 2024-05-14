Протесты в Тбилиси возобновились с новой силой, есть задержанные (обновлено, видео)

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Сегодня парламент Грузии принял закон «об иноагентах». За него проголосовали 84 человека, 30 депутатов против. Сразу после принятия закона, депутаты правящей «Грузинской мечты», которую называют пророссийской, покинули здание в сопровождении полиции.

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20:13 Сотрудники МВД Грузии на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 13 человек. Об этом говорится в заявлении силового ведомства.

«Министерство внутренних дел за неподчинение законному требованию полицейских и мелкое хулиганство в соответствии со ст. 166 и 173 Кодекса административных правонарушений задержало 13 человек», — говорится в заявлении.

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20:02 Протестующие в Тбилиси возвращаются к парламенту Грузии.

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18:17 Очередные кадры из Тбилиси.



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18:06 Задержания демонстрантов у здания парламента Грузии продолжаются.



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В Тбилиси начался штурм парламента, присоединяются все больше протестующих. Они прорвались через ограждение парламента. К зданию стянуты силы полиции и спецназа.