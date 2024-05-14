Протесты в Тбилиси возобновились с новой силой, есть задержанные (обновлено, видео)

Сегодня парламент Грузии принял закон «об иноагентах». За него проголосовали 84 человека, 30 депутатов против. Сразу после принятия закона, депутаты правящей «Грузинской мечты», которую называют пророссийской, покинули здание в сопровождении полиции.
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20:13 Сотрудники МВД Грузии на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 13 человек. Об этом говорится в заявлении силового ведомства.
«Министерство внутренних дел за неподчинение законному требованию полицейских и мелкое хулиганство в соответствии со ст. 166 и 173 Кодекса административных правонарушений задержало 13 человек», — говорится в заявлении.
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20:02 Протестующие в Тбилиси возвращаются к парламенту Грузии.
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18:17 Очередные кадры из Тбилиси.
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18:06 Задержания демонстрантов у здания парламента Грузии продолжаются.
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В Тбилиси начался штурм парламента, присоединяются все больше протестующих. Они прорвались через ограждение парламента. К зданию стянуты силы полиции и спецназа.