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Азербайджан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере природного газа

Азербайджан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере природного газа

Азербайджан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере природного газа.

Документ подписали министр экономики Микаил Джаббаров и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, передает Report.

Выступивший на мероприятии Джаббаров отметил, что данное соглашение обеспечит не только поставки энергоресурсов Азербайджана, в первую очередь природного газа в Турцию и на европейские рынки, но и поспособствует поставкам ресурсов из Центральной Азии на турецкий рынок и, в дальнейшем, на мировой рынок через территорию Азербайджана.

По его словам, партнерство между Азербайджаном и Турцией также вносит значимый положительный вклад в энергетическую безопасность многих стран региона.

Джаббаров напомнил, что трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан соединил не только Азербайджан и Турцию, но и братские тюркские государства Центральной Азии, что является еще одним проявлением единства тюркского мира.

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