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Армения и Иран создадут рабочую группу по строительству второго моста над рекой Аракс

Армения и Иран создадут рабочую группу по строительству второго моста над рекой Аракс

Армения и Иран создадут рабочую группу по строительству второго моста над рекой Араз.

Об этом сообщает Фонд «Дорожный департамент», передает Sputnik-Армения.

Вопрос был обсужден между директором фонда Гором Аветисяном и представителями Министерства дорог и градостроительства Ирана.

Отмечается, что необходимость строительства второго моста возникла на фоне увеличения потока грузо- и пассажирских перевозок из Ирана в Армению и в обратном направлении, а также реализации проекта прокладки участка дороги Агарак-Каджаран.

Напомним, работы над проектом строительства нового моста через реку начались с конца 2023 года. В Ереване не исключили, что новый мост будет построен параллельно действующему.

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