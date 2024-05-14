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Байрамов заявил об «историческом результате» на переговорах с Ереваном

Байрамов заявил об "историческом результате" на переговорах с Ереваном

Баку очень позитивно воспринимает последнее развитие отношений с Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яном Боргом.

По его словам, достигнутый в последнее время результат является историческим.

«Это произошло исключительно путем прямых переговоров между двумя странами. Надеемся, что работа в этом направлении будет продолжена в позитивном ключе. Уже с февраля возобновились интенсивные переговоры. В целом, мы оцениваем переговоры положительно. Наши ожидания должны соответствовать. Это довольно важный и сложный процесс», – добавил он.

Байрамов также назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией.

Договор, по его словам, должен быть без открытых пунктов и не включающий вопросы, которые спустя какое-то время вновь станут темой переговоров.

«В этом году переговоры проходили в Мюнхене, Берлине и Алматы. Я не могу раскрыть все детали из-за некоторых специфических моментов», – отметил он.

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