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В Кремле заявили, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, а Запад вмешивается

В Кремле заявили, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, а Запад вмешивается

Кремль не вмешивается во внутренние дела Грузии, в отличие от Запада, который даже угрожает применить санкции против этой страны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг рассмотрения в парламенте Грузии закона об иноагентах.

«Мы уже неоднократно говорили, что это абсолютно внутреннее дело Грузии, мы никоим образом не хотим туда вмешиваться. Мы, с одной стороны, констатируем твердое желание грузинского руководства застраховать свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела – так, как это делает подавляющее большинство стран мира. С другой стороны, мы видим ничем не завуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне», – сказал представитель Кремля.

«Мы даже слышим угрозы применения санкций в отношении Грузии, если они будут принимать тот или иной закон у себя», – продолжил Песков.

Он подчеркнул, что это и есть прямое вмешательство во внутренние дела Грузии. Россия же, повторил он, не вмешивается «и не намерена вмешиваться впредь».

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