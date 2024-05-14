Ян Борг: Мирный процесс между Баку и Ереваном является приоритетом для ОБСЕ

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Для ОБСЕ является приоритетом мирный процесс между Баку и Ереваном.

Об этом действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Ян Борг заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Азербайджана, передает Report.

«Приветствуем начало процесса делимитации границ»,- сказал действующий председатель ОБСЕ.

По его словам, необходимо следовать принципам дипломатии и переговоров для решения остающихся открытыми вопросов.

«Как ОБСЕ, мы приветствуем все прагматические решения, нацеленные на развитие мирного процесса», – заявил Ян Борг.