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В Баку возник конфликт между пассажиром и водителем автобуса из-за отказа открыть пандус для инвалидных колясок (видео)

В Баку возник конфликт между пассажиром и водителем автобуса из-за отказа открыть пандус для инвалидных колясок (видео)

В Баку возник конфликт между водителем автобуса и пассажиром. Причиной стало то, что водитель не хотел открывать пандус для инвалидных колясок.

Пассажиры потребовали от водителя открыть пандус для человека с ограниченными возможностями. Когда водитель не захотел открывать пандус, напряжение обострилось еще больше. После споров водитель все-таки открыл пандус.

По поводу инцидента пресс-секретарь компании Xaliq Faiqoğlu, которой принадлежит пассажирский автобус, Низам Рзаев заявил, что они видели кадры в социальных сетях, в связи с этим в отношении водителя будут приняты меры:

«В ряде случаев возникают проблемы с открытием пандусов, поэтому проводится техосмотр».

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