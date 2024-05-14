МВД призывает граждан не демонстрировать свое богатство в соцсетях

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В Азербайджане возрастают риски подверженности кибер-кражам.

Начальник пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев прояснил вопросы, связанные со случаями мошенничества, которым подвергаются граждане в социальных сетях, и обратился к гражданам с перечисленными фактами, передает Trend.

«Граждане, остановитесь! Риски кибер-краж растут день ото дня. Будьте внимательны, методы разные, в социальных сетях имеется преступная деятельность в форме, которая не вызовет подозрений. Будьте осторожны с подозрительными звонками, сообщениями, поступающими с номеров, созданных кибер-методом, блокируйте их, не разговаривая, не переписываясь.

Говорящий, переписывающийся с вами может быть иностранным гражданином или даже азербайджанцем, свободно говорящим на азербайджанском языке. Также может быть, что этот человек полностью осведомлен о вас, потому что он получил эту информацию из записей в социальных сетях или от ваших друзей, родственников.

Не привлекайте внимания, демонстрируя в социальных сетях свои матриальные ценности, богатство, деньги. Ваши профили и страницы, а также комментарии изучаются преступными группировками. Если кто-то ищет вас через друзей, будьте осторожны, не общайтесь с этим человеком.

Киберпреступность – это не только воровство. Широкое распространение получили и случаи мошенничества в социальных сетях. Жертвами мошенничества стали десятки граждан. Давайте посмотрим только на события прошедшего дня (13 мая): методом обмана с банковских карт, принадлежащих отдельным гражданам, были похищены 9000, 8485, 370, 425, 1482, 350, 165, 1420, 165, 140, 3000, 150, 350, 600, 3100, 360, 2700, 50, 25, 700, 2181 манатов, а также 471 и 1850 долларов США.

Анализ фактов показывает, что граждане, веря ложным обещаниям, данным под видом получения дополнительного дохода, страховых выплат, туристических поездок, заказа мебели, продажи золота, покупки жилья, аренды, кредита в Instagram, Telegram, Facebook, Tik-Tok, переводили эти требуемые суммы на другие банковские счета. Впоследствии эти счета, ссылки, номера телефонов были незамедлительно закрыты», – добавил он.