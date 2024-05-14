Эрдоган не согласился с формулировкой Мицотакиса (видео)

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поправил высказывание премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса относительно палестинского движения ХАМАС.

«Я не считаю ХАМАС террористической организацией. Напротив, ХАМАС – это организация сопротивления, чьи земли были оккупированы с 1947 года и которая защищала свои земли после оккупации», – сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с Мицотакисом в Президентском комплексе в Анкаре.



Эрдоган добавил, что никогда не рассматривал ХАМАС как террористическую организацию, подчеркнув, что более тысячи членов ХАМАС проходят лечение в больницах по всей Турции.

