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Самедов обругал судью матом и ответит за это

Самедов обругал судью матом и ответит за это

Нецензурные высказывания старшего селекционера «Факела» Александра Самедова в адрес судьи Кирилла Большакова будут рассмотрены на заседании комитета по этике РФС 21 мая, сообщили в службе коммуникаций организации.

Ранее КДК РФС получил жалобу от судьи Большакова на оскорбления от Самедова после матча 24‑го тура РПЛ «Факел» — «Ростов» (0:1) и перенаправил этот запрос в комитет по этике.

«Рассмотрение высказывания Самедова состоится на заседании комитета по этике 21 мая», – сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

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