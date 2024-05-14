Украинские власти объявили эвакуацию в двух населенных пунктах у границы с РФ

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В Сумской области начали проводить эвакуацию из городов Белополье и Ворожба. Это связано с российскими ударами по этим городам. Об этом говорится в сообщении начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха.

«Мы должны защищать свое население. Это наша основная задача, которую мне поставил президент Украины Владимир Зеленский», – сказал глава области.

При этом Артюх уточнил, что это не принудительная, а заблаговременная добровольная эвакуация из тех населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов. Сейчас продолжается оповещение населения об эвакуации.