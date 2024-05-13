Брюссель приветствует диалог между Баку и Ереваном

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Бельгия приветствовала очередной раунд переговоров между Азербайджаном и Арменией, состоявшийся 10-11 мая.

Об этом говорится в заявлении Федеральной государственной службы по иностранным делам, внешней торговле и сотрудничеству в целях развития (МИД) королевства.

«Бельгия приветствует новый раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном 10-11 мая, последнее соглашение об использовании Алма-Атинской декларации 1991 года в качестве основы для делимитации границы, а также усилия по продолжению переговоров по мирному соглашению», – отметили во внешнеполитическом ведомстве.