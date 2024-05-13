Талгат Калиев: Встреча Байрамова с Мирзояном может стать исторической

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Встреча на уровне глав МИД может стать исторической, поскольку Азербайджан и Армения наконец выходят на траекторию подписания мирного договора и полного разблокирования транспортных маршрутов в регион.

Об этом заявил член национального курултая при президенте Казахстана Талгат Калиев, слова которого приводит «Спутник».

Он подчеркнул, что, исходя из дипломатического опыта руководства Казахстана и сложившихся условий, алматинский формат переговоров вполне может стать продуктивным, так как Казахстан имеет доверительные отношения с обеими странами.