Депутат ЕП проинформирует коллег о трагедии западных азербайджанцев (фото)

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Депутат Европарламента от Испании Хавьер Нарт встретился с председателем правления Общины Западного Азербайджана (ОЗА), депутатом Милли Меджлиса Азизом Алекберли и представителем ОЗА Ульвией Зульфигар.

Об этом говорится в сообщении Общины Западного Азербайджана.

На встрече председатель ОЗА проинформировал гостя о геноциде и депортациях, которым подвергались западные азербайджанцы за последние 200 лет, а также об уничтожении материально-культурного наследия азербайджанского народа. Азиз Алекберли, в частности, отметил, что предвзятость и дискриминация в отношении Азербайджана в Европейском парламенте негативно влияют на стабильность в регионе. Он подчеркнул, что в 1987-1991 гг. азербайджанцы были вновь подвергнуты депортации и насильственно изгнаны из родного края.

Хавьер Нарт назвал беды, пережитые западными азербайджанцами, исторической трагедией и заявил, что проинформирует об этом европейских коллег.

Члену Европарламента была также представлена Концепция возвращения, принятая Общиной Западного Азербайджана и опубликованная на нескольких языках.