Протесты в Тбилиси проходят в спокойной обстановке (обновлено, видео) |
Талгат Калиев: Встреча Байрамова с Мирзояном может стать исторической |
Сейсмологи зафиксировали извержение вулкана в Азербайджане (фото) |
Кобахидзе пообещал принятие закона об иноагентах |
Украинцы сбили российский самолет |
Путин настаивает на усилении связей со странами СНГ |
Глава ТРСК указал на важность межпарламентских связей с Азербайджаном (фото) |
Участники фестиваля «Харыбюльбюль» выступили в Лачине (фото) |
Алиев: Считаем моральным долгом помочь малым островным государствам |
Главное Политика

Депутат ЕП проинформирует коллег о трагедии западных азербайджанцев (фото)

Депутат ЕП проинформирует коллег о трагедии западных азербайджанцев (фото)

Депутат Европарламента от Испании Хавьер Нарт встретился с председателем правления Общины Западного Азербайджана (ОЗА), депутатом Милли Меджлиса Азизом Алекберли и представителем ОЗА Ульвией Зульфигар.

Об этом говорится в сообщении Общины Западного Азербайджана.

На встрече председатель ОЗА проинформировал гостя о геноциде и депортациях, которым подвергались западные азербайджанцы за последние 200 лет, а также об уничтожении материально-культурного наследия азербайджанского народа. Азиз Алекберли, в частности, отметил, что предвзятость и дискриминация в отношении Азербайджана в Европейском парламенте негативно влияют на стабильность в регионе. Он подчеркнул, что в 1987-1991 гг. азербайджанцы были вновь подвергнуты депортации и насильственно изгнаны из родного края.

Хавьер Нарт назвал беды, пережитые западными азербайджанцами, исторической трагедией и заявил, что проинформирует об этом европейских коллег.

Члену Европарламента была также представлена Концепция возвращения, принятая Общиной Западного Азербайджана и опубликованная на нескольких языках.

Теги:
Из этой рубрики
Талгат Калиев: Встреча Байрамова с Мирзояном может стать исторической
Политика

Талгат Калиев: Встреча Байрамова с Мирзояном может стать исторической

2024/05/13, 21:32
Алиев принял представителей Тувалу, Тонги и Багамских островов: что известно (фото, видео)
Политика

Алиев принял представителей Тувалу, Тонги и Багамских островов: что известно (фото, видео)

2024/05/13, 21:22
Депутат ЕП проинформирует коллег о трагедии западных азербайджанцев (фото)
Политика

Депутат ЕП проинформирует коллег о трагедии западных азербайджанцев (фото)

2024/05/13, 21:13
Путин настаивает на усилении связей со странами СНГ
Политика

Путин настаивает на усилении связей со странами СНГ

2024/05/13, 19:47
Глава ТРСК указал на важность межпарламентских связей с Азербайджаном (фото)
Политика

Глава ТРСК указал на важность межпарламентских связей с Азербайджаном (фото)

2024/05/13, 19:17
Израильские дипломаты возвращаются в Турцию
Политика

Израильские дипломаты возвращаются в Турцию

2024/05/13, 19:16
Прошли переговоры депутатов Турции, Азербайджана и ТРСК (фото)
Политика

Прошли переговоры депутатов Турции, Азербайджана и ТРСК (фото)

2024/05/13, 19:13
Симонян рассказал Боргу о переговорах с Азербайджаном
Политика

Симонян рассказал Боргу о переговорах с Азербайджаном

2024/05/13, 18:55
Египет может отказаться от посредничества между Израилем и ХАМАС
Политика

Египет может отказаться от посредничества между Израилем и ХАМАС

2024/05/13, 18:41