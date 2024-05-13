В автоаварии в Загатальском районе погибли два человека (фото)

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13 мая в селе Юхары Тала Загатальского района автомобиль марки «ВАЗ-21013», за рулем которого находился Заур Гейдаров (1981 г.р.), врезался в автомобиль марки «Chevrolet», припаркованный на перекрестке.

Согласно информации Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, в результате аварии водитель и его пассажир Самир Гасанов (1993 г.р.) скончались в больнице, другой пассажир Рамиль Алиев получил ранения.

Отметим, что Самир Гасанов является ветераном Отечественной войны.

Алиев Рамиль Рамиз оглу (1987 г.р.) был госпитализированы в Загатальскую районную больницу. Проводится расследование.