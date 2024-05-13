Глава ТРСК указал на важность межпарламентских связей с Азербайджаном (фото)

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Группа депутатов Милли Меджлиса во главе с председателем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) Джаванширом Фейзиевым, в рамках визита в Лефкошу, в понедельник, 13 мая посетила резиденцию президента ТРСК Эрсина Татара. Об этом сообщает «Азертадж».

Во встрече с участием депутатов Великого национального собрания Турции азербайджанскую сторону представляли депутаты Ахлиман Амирасланов, Вугар Искендеров, Фазиль Мустафа, Агалар Велиев и Камила Алиева.

Турцию на встрече представили председатель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, руководитель группы дружбы Турция-ТРСК Орхан Эрдем и др.

Лидер ТРСК приветствовал гостей из Азербайджана и Турции, подчеркнув вклад межпарламентских связей в устранение проблем, с которыми сталкивается народ турецкого Кипра.

«Мы очень рады готовности Азербайджана с тесному взаимодействию с нашей страной. Уверен, что флаг ТРСК будет реять вечно, также, как стяги Турции и Азербайджана», – сказал Эрсин Татар.

По его словам, ТРСК, Азербайджан и Турция будут и далее действовать в свете девиза «Одна нация – три государства», что внесет вклад в укрепление позиций всех трех государств. Особую значимость в этом вопросе представляют межпарламентские связи, отметил лидер ТРСК.

Джаваншир Фейзиев со своей стороны заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству с ТРСК по всем направлениям, подчеркнув, что в Азербайджане знают о проблемах, с которыми сталкивается дружественный народ.

«На протяжении 30 лет оккупации азербайджанских земель, мы не теряли надежды и боролись с несправедливостью. В итоге, мы победили. Уверен, что целеустремленность и решимость турок-киприотов позволят решить и проблемы, стоящие перед ТРСК», – сказал депутат.

Он выразил надежду на то, что примеру Азербайджана в вопросе создания межпарламентской группы дружбы последуют другие страны мира.