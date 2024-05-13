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Прошли переговоры депутатов Турции, Азербайджана и ТРСК (фото)

Прошли переговоры депутатов Турции, Азербайджана и ТРСК (фото)

Трехсторонняя рабочая встреча депутатов парламентов Турции, Азербайджана и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) прошла 13 мая в столице ТРСК Лефкоше. Об этом сообщает «Азертадж».

В обсуждениях с азербайджанской стороны приняла участие группа депутатов Милли Меджлиса во главе с председателем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-ТРСК Джаванширом Фейзиевым.

В ходе обсуждений спикер парламента ТРСК Зорлу Торе призвал к дальнейшему углублению взаимодействия трех стран. По его словам, связи с Азербайджаном и другими тюркскими государствами крайне важны для Турецкой Республики Северного Кипра.

«Важно сформировать прочную базу для дальнейших усилий по признанию ТРСК», – добавил Торе.

Глава парламента ТРСК сообщил о своем скором визите в Азербайджан и подчеркнул готовность к дальнейшему взаимодействию с братской страной.

Депутат Милли меджлиса, председатель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов в своем выступлении процитировал слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева: «У нас нет другой семьи. Наша семья – это тюркский мир».

«Сегодняшняя встреча – очередной вклад в реализацию слов Президента Азербайджана», – сказал Амирасланов.

Парламентарий выразил надежду, что вслед за созданием рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-ТРСК будут созданы аналогичные группы и с другими тюркскими государствами.

О значимости практических шагов по развитию сотрудничества с Лефкошей говорил и депутат Джаваншир Фейзиев.

«Надеюсь, что каждая новая наша встреча будет свидетельством очередного рывка в углублении сотрудничества ТРСК с Турцией и Азербайджаном», – отметил он.

Депутат Великого национального собрания Турции, председатель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым приветствовал политику, которую Президент Ильхам Алиев проводит как в регионе, так и на международной арене. По его словам, курс главы азербайджанского государства отвечает интересам всего тюркского мира.

«Уверен, что примеру Азербайджана в вопросе сближения с ТРСК последуют другие страны», – подчеркнул Шамиль Айрым.

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