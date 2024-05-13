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Симонян рассказал Боргу о переговорах с Азербайджаном

Симонян рассказал Боргу о переговорах с Азербайджаном

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 13 мая принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел, европейских вопросов и торговли Мальты Яном Боргом.

Согласно информации Управления по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Симонян, поздравив с вступлением в председательство ОБСЕ, пожелал Яну Боргу плодотворной работы, подчеркнул, что Армения готова содействовать усилиям по обеспечению мира и стабильности в зоне ответственности ОБСЕ.

“Армения привержена мирной повестке дня. Надеюсь, в рамках председательства ОБСЕ Вы будете держать регион Южного Кавказа в центре своего внимания и продвигать с применением необходимого инструментария процесс установления долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном», — отметил глава парламента.

Спикер НС представил собеседнику процесс переговоров Армения-Азербайджан.

Ян Борг отметил, что в рамках инструментария и юрисдикции ОБСЕ организация готова поддержать армяно-азербайджанский мирный процесс.

Был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества ОБСЕ и Армении, сближения армяно-мальтийских межпарламентских отношений, процесса армяно-азербайджанских переговоров и ситуации с безопасностью в регионе.

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