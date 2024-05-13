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Fitch Solutions: Быстрые и дешевые торговые пути предоставят Азербайджану доступ к технологиям и опыту

Fitch Solutions: Быстрые и дешевые торговые пути предоставят Азербайджану доступ к технологиям и опыту

Более быстрые и дешевые торговые пути предоставят Азербайджану доступ к технологиям и опыту, необходимым для диверсификации неуглеводородного сектора экономики, говорится в отчете компании «Fitch Solutions».

Аналитики компании отмечают, что на фоне продолжающегося падения объемов добычи неуглеводородный сектор развивается быстрее нефтяного: «Спад в нефтяном секторе, который является основной отраслью экономики, вызовет необходимость роста альтернативных отраслей и источников энергии. Это, в свою очередь, потребует значительных капиталовложений».

Fitch Solutions добавило, что в инвестировании в чистую энергетику до сих пор лидировали такие международные инвесторы, как ACWA из Саудовской Аравии и Masdar из ОАЭ. Несмотря на то, что удельный вес этих секторов в производстве электроэнергии в стране в настоящее время составляет всего 1,3%, эти компании развивают ветроэнергетику и солнечную энергетику Азербайджана.

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