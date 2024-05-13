В Нанкине откроется Торговый дом Азербайджана

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В китайском городе Нанкин 15 мая при поддержке Министерства экономики и организации азербайджанского торгового представительства в Китае пройдет открытие Торгового дома Азербайджана.

Об этом сообщили в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Отметим, что торговые дома Азербайджана действуют в китайских городах Циндао, Чжанцзяцзе, Сиане, Чэнду и столице Пекине. Помимо торговых домов, Азербайджан имеет четыре торговых отдела в Шанхае, Харбине, Цзинане и Ухане, а также три «Винных дома» в Урумчи и Шанхае.