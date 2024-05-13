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В ближайшее время начнется переселение 50 семей в Ходжалы

В ближайшее время начнется переселение 50 семей в Ходжалы

В ближайшее время ожидается переселение 50 семей в город Ходжалы.

Об этом сообщил Report директор департамента международных связей, информации и пресс-службы Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ибрагим Мирзоев.

По его словам, на освобожденных территориях ведутся масштабные восстановительные работы, в первую очередь формируется современная инфраструктура, создаются необходимые условия для экономической реинтеграции.

«Город Ходжалы реконструируется в рамках реализации первой Государственной программы «Великое возвращение». В ближайшее время планируется переселить 50 семей в отреставрированные и перестроенные частные дома города», – отметил Мирзоев.

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