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В Турции задержали куратора музея из США за попытку контрабанды паукообразных и яда

В Турции задержали куратора музея из США за попытку контрабанды паукообразных и яда

Полиция Стамбула задержала в аэропорту куратора Американского музея естественной истории Лоренцо Прендини по подозрению в попытке контрабанды эндемичных для Турции видов паукообразных и их яда.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

В багаже Прендини было обнаружено 88 емкостей с жидкостями и 58 контейнеров с пауками и скорпионами, которые обитают только на территории Турции. Всего ученый, специализирующийся на изучении паукообразных, пытался вывезти около 1,5 тыс. животных.

Задержанному предъявлены обвинения по статьям о контрабанде, поскольку вывоз эндемичных животных и растений из Турции запрещен.

Как отмечает агентство, ядовитые паукообразные могут представлять интерес для фармацевтических компаний. ДНК и яд этих животных используются для производства лекарств. Anadolu добавляет, что 1 литр лекарства из яда скорпионов или пауков на рынке может стоить порядка $10 млн.

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