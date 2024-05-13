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В Швейцарии рассмотрят не только формулу мира Зеленского

В Швейцарии рассмотрят не только формулу мира Зеленского

Так называемая формула мира украинского лидера Владимира Зеленского не будет единственной темой саммита в Швейцарии по Украине, который пройдет в июне, стороны рассмотрят и другие мирные предложения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

«Конференция, которую Швейцария организует, будет основываться на дискуссиях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, на украинской «формуле мира» и других мирных предложениях», — сообщил он.

Как отметил пресс-секретарь МИД, упомянутые предложения основаны на Уставе Организации Объединенных Наций (ООН) и международного права. Главной целью мероприятия он назвал развитие будущего мирного процесса по урегулированию конфликта.

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